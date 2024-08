2024 VMA Nominations

NEWARK, NEW JERSEY - AUGUST 26: Taylor Swift attends the 2019 MTV Video Music Awards at Prudential Center on August 26, 2019 in Newark, New Jersey. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images)

The MTV Video Music Awards are coming up again! We’ll find out who will take home hardware on Tuesday, Sept. 10 at 8 p.m. ET, but for now, these are the nominees for the major categories. Taylor Swift leads with TEN nominations!

VIDEO OF THE YEAR

Ariana Grande – “we can’t be friends (wait for your love)”

Billie Eilish – “Lunch”

Doja Cat – “Paint the Town Red”

Eminem – “Houdini”

SZA – “Snooze”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

ARTIST OF THE YEAR

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

SONG OF THE YEAR

Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”

Jack Harlow – “Lovin on Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

Teddy Swims – “Lose Control”

BEST NEW ARTIST

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tyla

BEST COLLABORATION

Drake feat. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy”

GloRilla, Megan Thee Stallion – “Wanna Be”

Jessie Murph feat. Jelly Roll – “Wild Ones”

Jung Kook feat. Latto – “Seven”

Post Malone feat. Morgan Wallen – “I Had Some Help”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

BEST POP

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McCrae

Taylor Swift

BEST HIP-HOP

Drake feat. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy”

Eminem – “Houdini”

GloRilla – “Yeah Glo!”

Gunna – “fukumean”

Megan Thee Stallion – “BOA”

Travis Scott feat. Playboi Carti – “FE!N”

BEST R&B

Alicia Keys – “Lifeline”

Muni Long – “Made for Me”

SZA – “Snooze”

Tyla – “Water”

Usher, Summer Walker, 21 Savage – “Good Good”

Victoria Monét – “On My Mama”

BEST ALTERNATIVE

Benson Boone – “Beautiful Things”

Bleachers – “Tiny Moves”

Hozier – “Too Sweet”

Imagine Dragons – “Eyes Closed”

Linkin Park – “Friendly Fire”

Teddy Swims – “Lose Control (Live)”

BEST ROCK

Bon Jovi – “Legendary”

Coldplay – “feelslikeimfallinginlove”

Green Day – “Dilemma”

Kings of Leon – “Mustang”

Lenny Kravitz – “Human”

U2 – “Atomic City”

BEST LATIN

Anitta – “Mil Veces”

Bad Bunny – “Monaco”

Karol G – “Mi Ex Tenía Razón”

Myke Towers – “LaLa”

Peso Pluma & Anitta – “Bellakeo”

Rauw Alejandro – “Touching the Sky”

Shakira & Cardi B – “Puntería”

BEST AFROBEATS

Ayra Starr ft. Giveon – “Last Heartbreak Song”

Burna Boy – “City Boys”

Chris Brown ft. Davido & Lojay – “Sensational”

Tems – “Love Me JeJe”

Tyla – “Water”

Usher, Pheelz – “Ruin”

BEST K-POP

Jung Kook ft. Latto – “Seven”

LISA – “Rockstar”

NCT Dream – “Smoothie”

NewJeans – “Super Shy”

Stray Kids – “LALALALA”

TOMORROW X TOGETHER – “Deja vu”

VIDEO FOR GOOD

Alexander Stewart – “if you only knew”

Billie Eilish – “What Was I Made For (From Barbie)”

Coldplay – “feelslikeimfallinginlove”

Joyner Lucas & Jelly Roll – “Best for Me”

RAYE – “Genesis.”

Tyler Childers – “In Your Love”

MTV PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR